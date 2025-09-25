Osasuna - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Elche este jueves a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito, Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz.
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Victor Chust, Bambo Diaby, Leo Petrot, Alvaro Nunez; Aleix Febas, Marc Aguado, Grady Diangana; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/04/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Elche
|22/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis