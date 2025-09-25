Osasuna - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Elche este jueves a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito, Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz.

ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Victor Chust, Bambo Diaby, Leo Petrot, Alvaro Nunez; Aleix Febas, Marc Aguado, Grady Diangana; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Elche.