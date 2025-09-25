Osasuna - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 25 septiembre 2025 18:48

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Elche este jueves a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando; Iker Benito, Jon Moncayola, Lucas Torro, Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz.
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort, Victor Chust, Bambo Diaby, Leo Petrot, Alvaro Nunez; Aleix Febas, Marc Aguado, Grady Diangana; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche
22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis

Contador