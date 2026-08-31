Osasuna 0 - 0 Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2026.

El Osasuna, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Getafe este lunes a las 19:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Asier Osambela, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jonathan Dubasin, Jon Moncayola, Lucas Torro, Enrique Barja, Raul Garcia.GETAFE: David Soria; Saba Sazonov, Djene, Zaid Abner Romero; Andres Garcia, Ramon Terrats, Orel Mangala, Francho Serrano, Johan Mojica; Enes Unal, Martin Satriano.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing 15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca

20:08 36' Getafe intenta crear peligro. 36' Getafe intenta crear peligro. 20:08 36' Osasuna tiene el control del balón. 36' Osasuna tiene el control del balón. 20:08 35' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Getafe: 48 %. 35' Posesión de balón: Osasuna: 52 %, Getafe: 48 %. 20:08 35' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 35' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 20:08 35' Ramon Terrats hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 35' Ramon Terrats hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 20:08 35' Jorge Herrando Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 35' Jorge Herrando Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 20:07 35' Getafe intenta crear peligro. 35' Getafe intenta crear peligro. 20:07 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 20:07 34' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 34' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 20:07 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 20:06 34' Jorge Herrando alivia la presión con un despeje. 34' Jorge Herrando alivia la presión con un despeje. 20:05 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 34' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 20:05 33' Jorge Herrando rechaza con éxito el disparo. 33' Jorge Herrando rechaza con éxito el disparo. 20:05 33' Un remate de Orel Mangala es rechazado. 33' Un remate de Orel Mangala es rechazado. 20:05 33' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 33' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 20:05 33' Johan Mojica saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 33' Johan Mojica saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 20:04 32' Abel Bretones alivia la presión con un despeje. 32' Abel Bretones alivia la presión con un despeje. 20:04 32' Getafe intenta crear peligro. 32' Getafe intenta crear peligro. 20:04 32' Iker Munoz es penalizado por empujar a Martin Satriano 32' Iker Munoz es penalizado por empujar a Martin Satriano 20:04 31' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 31' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 20:04 31' Rubén García es penalizado por empujar a Orel Mangala 31' Rubén García es penalizado por empujar a Orel Mangala 20:03 30' Osasuna intenta crear peligro. 30' Osasuna intenta crear peligro. 20:03 30' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 30' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 20:03 30' Posesión de balón: Osasuna: 51 %, Getafe: 49 %. 30' Posesión de balón: Osasuna: 51 %, Getafe: 49 %. 20:03 30' Saque de portería para Getafe. 30' Saque de portería para Getafe. 20:01 29' Osasuna tiene el control del balón. 29' Osasuna tiene el control del balón. 20:01 29' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 29' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 20:00 28' Kiko Getafe intercepta un centro dirigido al área. 28' Kiko Getafe intercepta un centro dirigido al área. 20:00 28' Osasuna intenta crear peligro. 28' Osasuna intenta crear peligro. 20:00 28' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo. 28' Alejandro Catena rechaza con éxito el disparo. 19:59 27' Un remate de Rubén García es rechazado. 27' Un remate de Rubén García es rechazado. 19:59 27' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 27' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 19:59 26' Abel Bretones (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Andres Garcia. 26' Abel Bretones (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Andres Garcia. 19:58 26' Getafe intenta crear peligro. 26' Getafe intenta crear peligro. 19:57 25' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 25' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 19:57 25' Posesión de balón: Osasuna: 50 %, Getafe: 50 %. 25' Posesión de balón: Osasuna: 50 %, Getafe: 50 %. 19:57 25' Osasuna intenta crear peligro. 25' Osasuna intenta crear peligro. 19:57 25' El árbitro pita tiro libre a Kiko (Getafe) por zancadillear a Abel Bretones. 25' El árbitro pita tiro libre a Kiko (Getafe) por zancadillear a Abel Bretones. 19:56 24' Osasuna tiene el control del balón. 24' Osasuna tiene el control del balón. 19:56 24' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 24' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:56 23' Moi Gomez se impone a Andres Garcia en un duelo aéreo. 23' Moi Gomez se impone a Andres Garcia en un duelo aéreo. 19:56 23' Getafe tiene el control del balón. 23' Getafe tiene el control del balón. 19:55 23' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Aimar Oroz. 23' El árbitro pita tiro libre a Orel Mangala (Getafe) por zancadillear a Aimar Oroz. 19:55 23' Getafe intenta crear peligro. 23' Getafe intenta crear peligro. 19:54 22' El árbitro pita tiro libre a Iker Munoz (Osasuna) por zancadillear a Martin Satriano. 22' El árbitro pita tiro libre a Iker Munoz (Osasuna) por zancadillear a Martin Satriano. 19:54 21' Saque de portería para Osasuna. 21' Saque de portería para Osasuna. 19:54 21' Ocasión para Ramon Terrats (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado. 21' Ocasión para Ramon Terrats (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado. 19:54 21' Centro de Andres Garcia Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 21' Centro de Andres Garcia Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 19:54 21' Getafe intenta crear peligro. 21' Getafe intenta crear peligro. 19:52 21' Abel Bretones alivia la presión con un despeje. 21' Abel Bretones alivia la presión con un despeje. 19:52 20' Jorge Herrando alivia la presión con un despeje. 20' Jorge Herrando alivia la presión con un despeje. 19:52 20' Getafe intenta crear peligro. 20' Getafe intenta crear peligro. 19:52 20' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Getafe: 43 %. 20' Posesión de balón: Osasuna: 57 %, Getafe: 43 %. 19:52 20' Getafe intenta crear peligro. 20' Getafe intenta crear peligro. 19:52 20' Getafe tiene el control del balón. 20' Getafe tiene el control del balón. 19:52 19' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 19' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 19:51 19' Getafe tiene el control del balón. 19' Getafe tiene el control del balón. 19:51 19' Getafe intenta crear peligro. 19' Getafe intenta crear peligro. 19:51 19' Osasuna tiene el control del balón. 19' Osasuna tiene el control del balón. 19:51 18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 19:51 18' Se reanuda el partido. 18' Se reanuda el partido. 19:51 18' Martin Satriano se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica. 18' Martin Satriano se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica. 19:50 17' El árbitro corre para amonestar a Jorge Herrando (Osasuna) por una falta previa. 17' El árbitro corre para amonestar a Jorge Herrando (Osasuna) por una falta previa. 19:50 17' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 17' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 19:50 17' Getafe tiene el control del balón. 17' Getafe tiene el control del balón. 19:48 16' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 16' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival. 19:48 16' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 16' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 19:48 16' Ramon Terrats Getafe intercepta un centro dirigido al área. 16' Ramon Terrats Getafe intercepta un centro dirigido al área. 19:47 15' Osasuna intenta crear peligro. 15' Osasuna intenta crear peligro. 19:47 15' Posesión de balón: Osasuna: 63 %, Getafe: 37 %. 15' Posesión de balón: Osasuna: 63 %, Getafe: 37 %. 19:47 15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 19:47 14' Francho Serrano alivia la presión con un despeje. 14' Francho Serrano alivia la presión con un despeje. 19:46 14' Getafe tiene el control del balón. 14' Getafe tiene el control del balón. 19:46 13' Osasuna tiene el control del balón. 13' Osasuna tiene el control del balón. 19:46 13' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 13' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:46 13' Getafe intenta crear peligro. 13' Getafe intenta crear peligro. 19:44 13' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 13' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 19:44 13' Getafe intenta crear peligro. 13' Getafe intenta crear peligro. 19:44 12' Getafe tiene el control del balón. 12' Getafe tiene el control del balón. 19:44 12' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 12' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 19:43 11' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 11' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 19:43 11' Osasuna tiene el control del balón. 11' Osasuna tiene el control del balón. 19:43 11' Saque de portería para Osasuna. 11' Saque de portería para Osasuna. 19:43 11' Posesión de balón: Osasuna: 71 %, Getafe: 29 %. 11' Posesión de balón: Osasuna: 71 %, Getafe: 29 %. 19:43 11' Martin Satriano (Getafe) hace un disparo que va desviado. 11' Martin Satriano (Getafe) hace un disparo que va desviado. 19:43 10' Getafe intenta crear peligro. 10' Getafe intenta crear peligro. 19:42 10' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Djene. 10' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Djene. 19:42 9' Osasuna intenta crear peligro. 9' Osasuna intenta crear peligro. 19:41 9' Saque de portería para Osasuna. 9' Saque de portería para Osasuna. 19:41 8' Ramon Terrats remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 8' Ramon Terrats remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 19:41 8' Getafe intenta crear peligro. 8' Getafe intenta crear peligro. 19:39 8' Getafe tiene el control del balón. 8' Getafe tiene el control del balón. 19:39 7' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 7' Osasuna saca de banda en su mitad del campo. 19:39 7' Ramon Terrats no puede ser el que toca el balón tras salir rebotado de la meta. ¡Libre indirecto! 7' Ramon Terrats no puede ser el que toca el balón tras salir rebotado de la meta. ¡Libre indirecto! 19:38 6' Getafe inicia un contraataque. 6' Getafe inicia un contraataque. 19:38 6' Francho Serrano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 6' Francho Serrano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:38 6' Osasuna intenta crear peligro. 6' Osasuna intenta crear peligro. 19:38 6' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo. 6' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo. 19:38 5' Un remate de Aimar Oroz es rechazado. 5' Un remate de Aimar Oroz es rechazado. 19:38 5' Osasuna intenta crear peligro. 5' Osasuna intenta crear peligro. 19:37 5' Posesión de balón: Osasuna: 70 %, Getafe: 30 %. 5' Posesión de balón: Osasuna: 70 %, Getafe: 30 %. 19:37 5' Osasuna intenta crear peligro. 5' Osasuna intenta crear peligro. 19:37 3' El árbitro pita tiro libre a Aimar Oroz (Osasuna) por zancadillear a Johan Mojica. 3' El árbitro pita tiro libre a Aimar Oroz (Osasuna) por zancadillear a Johan Mojica. 19:37 4' Getafe tiene el control del balón. 4' Getafe tiene el control del balón. 19:37 4' Getafe intenta crear peligro. 4' Getafe intenta crear peligro. 19:35 4' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo. 4' Zaid Abner Romero rechaza con éxito el disparo. 19:35 4' Un remate de Inigo Arguibide es rechazado. 4' Un remate de Inigo Arguibide es rechazado. 19:35 3' Djene alivia la presión con un despeje. 3' Djene alivia la presión con un despeje. 19:34 2' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje. 2' Zaid Abner Romero alivia la presión con un despeje. 19:34 2' El árbitro pita tiro libre a Enes Unal (Getafe) por zancadillear a Rubén García. 2' El árbitro pita tiro libre a Enes Unal (Getafe) por zancadillear a Rubén García. 19:34 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 19:33 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 19:33 1' Getafe saca, y da comienzo el partido. 1' Getafe saca, y da comienzo el partido. 19:33 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 19:33 0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.