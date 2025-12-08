Osasuna - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 8 de diciembre de 2025.
El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Levante este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|17
| Permanencia
| Osasuna
| 12
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Jon Moncayola; Lucas Torro, Moi Gomez, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jorge Cabello, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante