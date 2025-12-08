Osasuna - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 8 de diciembre de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Levante este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Inigo Arguibide; Lucas Torro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jorge Cabello, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta

-Últimos Resultados del Levante.