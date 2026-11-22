Onces Iniciales probables: Osasuna - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante Málaga este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Racing, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 16 Permanencia Osasuna 12 12 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Diego Rico; Ruben Garcia, Moi Gomez, Raul Moro, Lucas Torro, Jon Moncayola, Ante Budimir.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Angel Recio, Diego Murillo, Carlos Puga, Jose Salinas; Dani Lorenzo, Pablo Martinez, Joaquin Munoz, David Larrubia, Carlos Dotor, Adrian Nino.

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna 26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna

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