Osasuna - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Oviedo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 19
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 18
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Moi Gomez, Ante Budimir.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Alex Fores.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca