Osasuna - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Oviedo este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 29 19 15 Permanencia Osasuna 19 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Moi Gomez, Ante Budimir.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Alex Fores.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Oviedo.