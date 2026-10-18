Osasuna 1 - 0 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Racing este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ante Budimir.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Sergio Canales, Ivan Martin, Andre Almeida, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna

Últimos Resultados de Racing