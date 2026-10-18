Osasuna 1 - 0 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 18 octubre 2026 14:11
Seguir en

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Osasuna, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante Racing este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Ruben Garcia, Moi Gomez, Jonathan Dubasin, Iker Munoz, Ante Budimir.

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati, Sergio Canales, Ivan Martin, Andre Almeida, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing

11' Falta de Ante Budimir (Osasuna) por dar un codazo a Pablo Ramon.

11' Falta de Ante Budimir (Osasuna) por dar un codazo a Pablo Ramon.

10' Posesión de balón: Osasuna: 45 %, Racing Santander: 55 %.

10' Posesión de balón: Osasuna: 45 %, Racing Santander: 55 %.

10' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

10' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

9' '¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir (Osasuna) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala estuvo a punto de detener el penalti.'

9' '¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir (Osasuna) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Julen Agirrezabala estuvo a punto de detener el penalti.'

8' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Osasuna!

8' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Osasuna!

7' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.

7' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.

7' A Jeanuel Belocian se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

7' A Jeanuel Belocian se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

7' PENALTI - Jeanuel Belocian (Racing Santander) comete penalti por derribar a Ante Budimir.

7' PENALTI - Jeanuel Belocian (Racing Santander) comete penalti por derribar a Ante Budimir.

6' Falta de Moi Gomez (Osasuna) por dar un codazo a Yassir Zabiri.

6' Falta de Moi Gomez (Osasuna) por dar un codazo a Yassir Zabiri.

6' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

6' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

6' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

6' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

5' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Racing Santander: 42 %.

5' Posesión de balón: Osasuna: 58 %, Racing Santander: 42 %.

5' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

5' Racing Santander saca de banda en su mitad del campo.

5' Fuera de juego señalado a Ante Budimir (Osasuna).

5' Fuera de juego señalado a Ante Budimir (Osasuna).

5' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Osasuna por fuera de juego.

5' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Osasuna por fuera de juego.

5' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.

5' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.

4' Iker Munoz se impone a Pablo Ramon en un duelo aéreo.

4' Iker Munoz se impone a Pablo Ramon en un duelo aéreo.

3' ¡G O O O O O O L! - Fácil definición para Jonathan Dubasin (Osasuna), que empuja el balón adentro a puerta vacía con la pierna derecha.

3' ¡G O O O O O O L! - Fácil definición para Jonathan Dubasin (Osasuna), que empuja el balón adentro a puerta vacía con la pierna derecha.

3' Rubén García (Osasuna) saca el córner desde la izquierda.

3' Rubén García (Osasuna) saca el córner desde la izquierda.

3' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

2' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

1' Fuera de juego señalado a Jonathan Dubasin (Osasuna).

1' Fuera de juego señalado a Jonathan Dubasin (Osasuna).

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio El Sadar. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

Contador

Contenido patrocinado