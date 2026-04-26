Osasuna - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Sevilla este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 39
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Juanlu Sanchez, Kike Salas, Oso; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Manu Bueno, Isaac Romero, Ruben Vargas, Akor Adams.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|24/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Sevilla
|02/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|28/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|23/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla