Oviedo - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Dani Calvo; Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Nicolas Fonseca, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Jose Gimenez, Julio Diaz; Thiago Almada, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Ademola Lookman, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.