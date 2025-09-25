Oviedo - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Oviedo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Barcelona este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Getafe 10 6 18 Descenso Real Oviedo 3 5 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Barcelona.