Oviedo - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
El Oviedo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Barcelona este jueves a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona