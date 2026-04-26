Oviedo - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Elche este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|17
| Permanencia
| Elche
| 35
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Santiago Colombatto; Alberto Reina, Federico Vinas.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|14/03/2025
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Elche
|24/11/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 0-4
| Elche
|05/04/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Elche
|15/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Elche
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche