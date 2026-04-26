Oviedo - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Elche este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 17 Permanencia Elche 35 32 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Ilyas Chaira, Thiago Fernandez, Santiago Colombatto; Alberto Reina, Federico Vinas.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche 15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Elche.