Oviedo - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 17 de octubre de 2025.
El Oviedo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Atlético
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Sevilla
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 12
| 8
|17
| Permanencia
| Real Oviedo
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Girona
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Espanyol
| 2-0
| Real Oviedo
|16/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Real Oviedo
| 1-0
| Espanyol
|20/05/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-2
| Espanyol
|01/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca