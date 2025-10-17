Oviedo - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Oviedo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: viernes, 17 octubre 2025 16:02

Madrid, 17 de octubre de 2025.

El Oviedo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 8
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Betis 15 8
5 Europa League Atlético 13 8
6 Conference League Sevilla 13 8
9 Permanencia Espanyol 12 8
17 Permanencia Real Oviedo 6 8
18 Descenso Girona 6 8
19 Descenso Real Sociedad 5 8
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2024 LaLiga2 Playoff Espanyol 2-0 Real Oviedo
16/06/2024 LaLiga2 Playoff Real Oviedo 1-0 Espanyol
20/05/2024 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Espanyol
01/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca

