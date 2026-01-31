Oviedo - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 31 enero 2026 13:17
Madrid, 31 de enero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Girona este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.
GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Thomas Lemar, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético

