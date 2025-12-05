Oviedo - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 5 de diciembre de 2025.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 37 15 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 16 Permanencia Mallorca 13 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Federico Vinas, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Mallorca.