Oviedo - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 16:02

Madrid, 3 de noviembre de 2025.

El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Osasuna este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 30 11
2 Champions Barcelona 25 11
3 Champions Villarreal 23 11
4 Champions Atlético 22 11
5 Europa League Betis 19 11
6 Conference League Espanyol 18 11
15 Permanencia Osasuna 10 10
18 Descenso Valencia 9 11
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Lucas Torro, Ruben Garcia, Moi Gomez; Victor Munoz, Ante Budimir.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche

