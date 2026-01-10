Oviedo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Oviedo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 10 enero 2026 9:00
Madrid, 10 de enero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Betis este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota de 5 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 38 17
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 28 18
18 Descenso Valencia 16 18
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 12 18

-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Alex Fores.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis

