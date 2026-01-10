Oviedo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Betis este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota de 5 - 1 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18

-Onces iniciales probables.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Alex Fores.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Betis.