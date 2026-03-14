Oviedo - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Nuevo Carlos Tartiere ante el Valencia este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez, Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca, Luka Ilic; Alberto Reina, Federico Vinas.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma; Javier Guerra, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Valencia.