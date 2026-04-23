Oviedo - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Villareal este jueves a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Vinas.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Daniel Parejo, Alfon Gonzalez; Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche