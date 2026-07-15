Pablo Carreno Busta - Camilo Ugo Carabelli, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Pablo Carreno Busta - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open
Pablo Carreno Busta - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 julio 2026 16:31
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Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista español Pablo Carreno Busta(65) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(58) este miércoles no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Matej Dodig 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 6-7, 0-0) Pablo Carreno Busta
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Marko Topo 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) Camilo Ugo Carabelli
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 1-3 (1-6, 6-1, 3-6, 6-7) Andrey Rublev
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Emilio Nava 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) Camilo Ugo Carabelli
21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Camilo Ugo Carabelli

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