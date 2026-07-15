Pablo Carreno Busta - Camilo Ugo Carabelli, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Pablo Carreno Busta - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
El tenista español Pablo Carreno Busta(65) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista argentino Camilo Ugo Carabelli(58) este miércoles no antes de las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-2, 1-6, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Matej Dodig
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 6-7, 0-0)
| Pablo Carreno Busta
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-3 (6-7, 5-7, 6-3, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Marko Topo
| 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)
| Camilo Ugo Carabelli
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3)
| Daniel Merida Aguilar
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 1-3 (1-6, 6-1, 3-6, 6-7)
| Andrey Rublev
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Emilio Nava
| 0-3 (6-7, 3-6, 3-6)
| Camilo Ugo Carabelli
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Camilo Ugo Carabelli