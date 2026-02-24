Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Canadiense Denis Shapovalov(36) este martes a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Luca Nardi
|21/02/2026
| Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Quentin Halys
|15/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Billy Harris
|14/02/2026
| Qatar Open, Qualification (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Reda Bennani
-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Denis Shapovalov
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Aleksandar Kovacevic
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-3 (4-6, 3-6, 2-6)
| Marin Cilic