Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Canadiense Denis Shapovalov(36) este martes a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Luca Nardi 21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta 17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Quentin Halys 15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (7-5, 6-3) Billy Harris 14/02/2026 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-2) Reda Bennani

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.