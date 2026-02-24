Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships
Pablo Carreno Busta - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 10:01
Seguir en

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Español Pablo Carreno Busta(124) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Canadiense Denis Shapovalov(36) este martes a las 11:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Luca Nardi
21/02/2026 Dubai Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Quentin Halys
15/02/2026 Qatar Open, Qualification (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (7-5, 6-3) Billy Harris
14/02/2026 Qatar Open, Qualification (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-2) Reda Bennani

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Denis Shapovalov 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-4, 6-4) Aleksandar Kovacevic
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Denis Shapovalov 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) Marin Cilic

Contador

Contenido patrocinado