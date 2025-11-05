Pafos FC - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
El Pafos FC, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Alphamega Stadium ante el Villareal este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Kairat Almaty, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|4
| Inter
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 4
|6
| Liverpool
| 9
| 4
|7
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|8
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|9
| Manchester City
| 7
| 3
|10
| Sporting CP
| 7
| 4
|11
| Newcastle United
| 6
| 3
|12
| Barcelona
| 6
| 3
|13
| Chelsea
| 6
| 3
|14
| Atlético
| 6
| 4
|15
| Qarabag FK
| 6
| 3
|16
| Galatasaray
| 6
| 3
|17
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|18
| Monaco
| 5
| 4
|19
| Atalanta
| 4
| 3
|20
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|21
| SSC Napoli
| 4
| 4
|22
| Marseille
| 3
| 3
|23
| Juventus
| 3
| 4
|24
| Brujas
| 3
| 3
|25
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|26
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|27
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|28
| Pafos FC
| 2
| 3
|29
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 3
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
PAFOS FC: Neophytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, Kostas Pileas; Ivan Sunjic, Pepe, Mislav Orsic, Vlad Dragomir, Quina, Landry Dimata.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos Resultados del Pafos FC.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-0
| Pafos FC
|30/09/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-5
| Bayern Munich
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal