Pafos FC - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 13:48

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

El Pafos FC, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Alphamega Stadium ante el Villareal este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Kairat Almaty, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 32o lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Paris Saint-Germain 9 4
4 Inter 9 3
5 Real Madrid 9 4
6 Liverpool 9 4
7 Tottenham Hotspur 8 4
8 Borussia Dortmund 7 3
9 Manchester City 7 3
10 Sporting CP 7 4
11 Newcastle United 6 3
12 Barcelona 6 3
13 Chelsea 6 3
14 Atlético 6 4
15 Qarabag FK 6 3
16 Galatasaray 6 3
17 PSV Eindhoven 5 4
18 Monaco 5 4
19 Atalanta 4 3
20 Eintracht Frankfurt 4 4
21 SSC Napoli 4 4
22 Marseille 3 3
23 Juventus 3 4
24 Brujas 3 3
25 Athletic Bilbao 3 3
26 Union St.Gilloise 3 4
27 Bodoe/Glimt 2 4
28 Pafos FC 2 3
29 Bayer Leverkusen 2 3
30 Slavia Prague 2 4
31 Olympiacos 2 4
32 Villarreal 1 3
33 FC Koebenhavn 1 4
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 3

-Onces iniciales probables.
PAFOS FC: Neophytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, Kostas Pileas; Ivan Sunjic, Pepe, Mislav Orsic, Vlad Dragomir, Quina, Landry Dimata.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos Resultados del Pafos FC.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Kairat Almaty 0-0 Pafos FC
30/09/2025 Champions Pafos FC 1-5 Bayern Munich
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal

