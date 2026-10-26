Paula Badosa - Carol Young Suh Lee, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Carol Young Suh Lee: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de octubre de 2026.
La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista estadounidense Carol Young Suh Lee(161) este lunes no antes de las 08:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Antonia Ruzic
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Paula Badosa
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Daria Kasatkina
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Carol Young Suh Lee
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Carol Young Suh Lee
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Elena Pridankina
|24/10/2026
| Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir)
| Jeline Vandromme
| 1-2 (7-5, 6-7, 3-6)
| Carol Young Suh Lee
|22/09/2026
| Porto (Dieciseisavos de final)
| Harmony Tan
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Carol Young Suh Lee
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Carol Young Suh Lee
|11/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Carol Young Suh Lee
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Leolia Jeanjean