Paula Badosa - Carol Young Suh Lee, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Carol Young Suh Lee: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open
Paula Badosa - Carol Young Suh Lee: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 26 octubre 2026 7:31
Seguir en

Madrid, 26 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista estadounidense Carol Young Suh Lee(161) este lunes no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Antonia Ruzic
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa

Últimos Resultados de Carol Young Suh Lee

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Carol Young Suh Lee 2-0 (6-4, 6-2) Elena Pridankina
24/10/2026 Guangzhou Open, Qualification (Sin Definir) Jeline Vandromme 1-2 (7-5, 6-7, 3-6) Carol Young Suh Lee
22/09/2026 Porto (Dieciseisavos de final) Harmony Tan 2-0 (6-3, 7-5) Carol Young Suh Lee
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 2-0 (6-1, 6-3) Carol Young Suh Lee
11/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Carol Young Suh Lee 0-2 (1-6, 6-7) Leolia Jeanjean
Contador

Contenido patrocinado