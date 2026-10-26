Paula Badosa - Carol Young Suh Lee, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Paula Badosa - Carol Young Suh Lee: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(61) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista estadounidense Carol Young Suh Lee(161) este lunes no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Antonia Ruzic 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-6, 7-5) Paula Badosa 01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina 19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa 18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa

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