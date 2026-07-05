Polina Berezina - Janae Preston, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Polina Berezina - Janae Preston: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista Rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Janae Preston(875) este domingo no antes de las 16:20.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Polina Berezina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
-Últimos Resultados de Janae Preston.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Janae Preston
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Denisa Zoldakova
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Janae Preston
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Cindy Langlais
|02/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ksenia Efremova
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Janae Preston
|01/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Janae Preston
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Nauhany Leme Da Silva