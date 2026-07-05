Polina Berezina - Janae Preston, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Polina Berezina - Janae Preston: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Polina Berezina - Janae Preston: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:54
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista Rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Janae Preston(875) este domingo no antes de las 16:20.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Polina Berezina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

-Últimos Resultados de Janae Preston.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Janae Preston 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Denisa Zoldakova
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Janae Preston 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Cindy Langlais
02/09/2025 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ksenia Efremova 2-0 (6-3, 6-1) Janae Preston
01/09/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Janae Preston 2-0 (7-6, 6-1) Nauhany Leme Da Silva

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