Polina Berezina - Janae Preston, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Polina Berezina - Janae Preston: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista Rusa Polina Berezina(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Janae Preston(875) este domingo no antes de las 16:20.

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Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

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