Polina Skliar - Ekaterina Dotsenko, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Polina Skliar - Ekaterina Dotsenko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Polina Skliar - Ekaterina Dotsenko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 12:34
Seguir en

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista ucraniana Polina Skliar(971) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista rusa Ekaterina Dotsenko(0) este sábado no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Polina Skliar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Polina Skliar 0-2 (2-6, 1-6) Felitsata Dorofeeva-Rybas
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Polina Skliar 2-0 (7-6, 6-0) Yujun Lin
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Polina Skliar 1-2 (2-6, 6-1, 0-6) Ksenia Efremova
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Polina Skliar 2-0 (6-4, 6-2) Tereza Hermanova

-Últimos Resultados de Ekaterina Dotsenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final) Ekaterina Dotsenko 0-2 (3-6, 4-6) Alisa Oktiabreva
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Ekaterina Dotsenko 2-0 (7-6, 6-4) Mariella Thamm
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ekaterina Dotsenko 2-0 (7-6, 6-3) Giulia Safina Popa
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ksenia Efremova 0-2 (3-6, 3-6) Ekaterina Dotsenko

Contador

Contenido patrocinado