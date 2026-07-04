Polina Skliar - Ekaterina Dotsenko, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Polina Skliar - Ekaterina Dotsenko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista ucraniana Polina Skliar(971) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista rusa Ekaterina Dotsenko(0) este sábado no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Polina Skliar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Polina Skliar
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Polina Skliar
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Yujun Lin
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Polina Skliar
| 1-2 (2-6, 6-1, 0-6)
| Ksenia Efremova
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Polina Skliar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Tereza Hermanova
-Últimos Resultados de Ekaterina Dotsenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Ekaterina Dotsenko
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alisa Oktiabreva
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Ekaterina Dotsenko
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Mariella Thamm
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Dotsenko
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Giulia Safina Popa
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ksenia Efremova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Ekaterina Dotsenko