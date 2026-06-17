Portugal 0 - 0 RD Congo, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Portugal - RD Congo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Portugal y RD Congo debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este miércoles a las 19:00

-Onces iniciales confirmados.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal Ayel Mukau; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.