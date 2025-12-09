PSV Eindhoven - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
El PSV Eindhoven, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Philips Stadion ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra el Liverpool, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Inter, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|3
| Bayern Munich
| 12
| 5
|4
| Inter
| 12
| 5
|5
| Real Madrid
| 12
| 5
|6
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|7
| Chelsea
| 10
| 5
|8
| Sporting CP
| 10
| 5
|9
| Manchester City
| 10
| 5
|10
| Atalanta
| 10
| 5
|11
| Newcastle United
| 9
| 5
|12
| Atlético
| 9
| 5
|13
| Liverpool
| 9
| 5
|14
| Galatasaray
| 9
| 5
|15
| PSV Eindhoven
| 8
| 5
|16
| Tottenham Hotspur
| 8
| 5
|17
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|18
| Barcelona
| 7
| 5
|19
| Qarabag FK
| 7
| 5
|20
| SSC Napoli
| 7
| 5
|21
| Marseille
| 6
| 5
|22
| Juventus
| 6
| 5
|23
| Monaco
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|26
| Brujas
| 4
| 5
|27
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|28
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 5
|29
| FC Copenhague
| 4
| 5
|30
| Benfica
| 3
| 5
|31
| Slavia Prague
| 3
| 5
|32
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|33
| Olympiacos
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 5
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales probables.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine; Mauro Junior, Joey Veerman, Dennis Man, Ismael Saibari, Paul Wanner, Guus Til.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-4
| PSV Eindhoven
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 6-2
| SSC Napoli
|01/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 1-1
| PSV Eindhoven
|16/09/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-3
| Union St.Gilloise
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético