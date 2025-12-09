PSV Eindhoven - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 9 de diciembre de 2025.

El PSV Eindhoven, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Philips Stadion ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra el Liverpool, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Inter, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 15 5 2 Paris Saint-Germain 12 5 3 Bayern Munich 12 5 4 Inter 12 5 5 Real Madrid 12 5 6 Borussia Dortmund 10 5 7 Chelsea 10 5 8 Sporting CP 10 5 9 Manchester City 10 5 10 Atalanta 10 5 11 Newcastle United 9 5 12 Atlético 9 5 13 Liverpool 9 5 14 Galatasaray 9 5 15 PSV Eindhoven 8 5 16 Tottenham Hotspur 8 5 17 Bayer Leverkusen 8 5 18 Barcelona 7 5 19 Qarabag FK 7 5 20 SSC Napoli 7 5 21 Marseille 6 5 22 Juventus 6 5 23 Monaco 6 5 24 Pafos FC 6 5 25 Union St.Gilloise 6 5 26 Brujas 4 5 27 Athletic Bilbao 4 5 28 Eintracht Frankfurt 4 5 29 FC Copenhague 4 5 30 Benfica 3 5 31 Slavia Prague 3 5 32 Bodoe/Glimt 2 5 33 Olympiacos 2 5 34 Villarreal 1 5 35 Kairat Almaty 1 5 36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.

PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine; Mauro Junior, Joey Veerman, Dennis Man, Ismael Saibari, Paul Wanner, Guus Til.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Liverpool 1-4 PSV Eindhoven 04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 21/10/2025 Champions PSV Eindhoven 6-2 SSC Napoli 01/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven 16/09/2025 Champions PSV Eindhoven 1-3 Union St.Gilloise

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.