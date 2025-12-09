PSV Eindhoven - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Onces Iniciales probables: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 16:01
Seguir en

Madrid, 9 de diciembre de 2025.

El PSV Eindhoven, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Philips Stadion ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra el Liverpool, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Inter, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Paris Saint-Germain 12 5
3 Bayern Munich 12 5
4 Inter 12 5
5 Real Madrid 12 5
6 Borussia Dortmund 10 5
7 Chelsea 10 5
8 Sporting CP 10 5
9 Manchester City 10 5
10 Atalanta 10 5
11 Newcastle United 9 5
12 Atlético 9 5
13 Liverpool 9 5
14 Galatasaray 9 5
15 PSV Eindhoven 8 5
16 Tottenham Hotspur 8 5
17 Bayer Leverkusen 8 5
18 Barcelona 7 5
19 Qarabag FK 7 5
20 SSC Napoli 7 5
21 Marseille 6 5
22 Juventus 6 5
23 Monaco 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 5
26 Brujas 4 5
27 Athletic Bilbao 4 5
28 Eintracht Frankfurt 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Benfica 3 5
31 Slavia Prague 3 5
32 Bodoe/Glimt 2 5
33 Olympiacos 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 5
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine; Mauro Junior, Joey Veerman, Dennis Man, Ismael Saibari, Paul Wanner, Guus Til.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025 Champions PSV Eindhoven 6-2 SSC Napoli
01/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
16/09/2025 Champions PSV Eindhoven 1-3 Union St.Gilloise

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo
26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético

Contador

Contenido patrocinado