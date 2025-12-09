PSV Eindhoven - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
El PSV Eindhoven, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Philips Stadion ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra el Liverpool, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Inter, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine; Ismael Saibari, Mauro Junior, Joey Veerman; Paul Wanner, Guus Til, Couhaib Driouech.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-4
| PSV Eindhoven
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 6-2
| SSC Napoli
|01/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 1-1
| PSV Eindhoven
|16/09/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-3
| Union St.Gilloise
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético