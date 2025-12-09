PSV Eindhoven - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 9 de diciembre de 2025.

El PSV Eindhoven, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Philips Stadion ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 4 contra el Liverpool, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Inter, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Anass Salah-Eddine; Ismael Saibari, Mauro Junior, Joey Veerman; Paul Wanner, Guus Til, Couhaib Driouech.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Liverpool 1-4 PSV Eindhoven 04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 21/10/2025 Champions PSV Eindhoven 6-2 SSC Napoli 01/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven 16/09/2025 Champions PSV Eindhoven 1-3 Union St.Gilloise

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.