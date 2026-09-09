Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 17:57
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

La tenista china Qinwen Zheng(121) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Elena Rybakina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
04/11/2024 WTA Finals, Purple Group (Round Robin) Elena Rybakina 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Qinwen Zheng
02/10/2023 China Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Qinwen Zheng

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Madison Keys 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) Qinwen Zheng
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) Yulia Putintseva
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Kristina Liutova
28/08/2026 US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) Elena Pridankina

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (6-7, 3-6) Elena Rybakina
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Thea Frodin 0-2 (3-6, 2-6) Elena Rybakina
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 (4-1) Elena Rybakina

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Qinwen Zheng se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Qinwen Zheng se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Qinwen Zheng gana el primer juego y domina 1-0

Qinwen Zheng gana el primer juego y domina 1-0

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