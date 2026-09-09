Qinwen Zheng - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Madrid, 9 de septiembre de 2026.
La tenista china Qinwen Zheng(121) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 17:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|04/11/2024
| WTA Finals, Purple Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Qinwen Zheng
|02/10/2023
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Qinwen Zheng
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (6-1, 6-7, 5-7)
| Qinwen Zheng
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-1)
| Yulia Putintseva
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Kristina Liutova
|28/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-0)
| Elena Pridankina
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elena Rybakina
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Thea Frodin
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 (4-1)
| Elena Rybakina