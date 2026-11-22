Onces Iniciales probables: Racing - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Real Sociedad este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 12 Permanencia Racing 14 12 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic, Carlos Soler, Orri Oskarsson.

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Malaga 1-2 Racing 01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia

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