Onces Iniciales probables: Racing - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Real Sociedad este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|12
| Permanencia
| Racing
| 14
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic, Carlos Soler, Orri Oskarsson.
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo