Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open
Actualizado: miércoles, 15 abril 2026 15:01
El tenista Español Rafael Jodar(55) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Argentino Camilo Ugo Carabelli(64) este miércoles a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Camilo Ugo Carabelli

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
05/04/2026 Grand Prix Hassan II (Final) Marco Trungelliti 0-2 (3-6, 2-6) Rafael Jodar
04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Camilo Ugo Carabelli
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-1 (2-6, 0-2) Rafael Jodar
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac

-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.

14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
04/04/2026 Grand Prix Hassan II (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Camilo Ugo Carabelli
03/04/2026 Grand Prix Hassan II (Cuartos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) Luca Van Assche
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Ignacio Buse 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Timofey Skatov 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Camilo Ugo Carabelli

