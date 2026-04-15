Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Rafael Jodar - Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de abril de 2026.
El tenista Español Rafael Jodar(55) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Argentino Camilo Ugo Carabelli(64) este miércoles a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|05/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Rafael Jodar
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Camilo Ugo Carabelli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov
|04/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Camilo Ugo Carabelli
|03/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Cuartos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-2)
| Luca Van Assche
|02/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Ignacio Buse
| 1-2 (3-6, 6-3, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Timofey Skatov
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Camilo Ugo Carabelli