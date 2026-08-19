Rafael Jodar - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Rafael Jodar - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 16:02
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) Flavio Cobolli
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Flavio Cobolli
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 6-7) Yannick Hanfmann
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery

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