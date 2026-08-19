Rafael Jodar - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov 13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima 11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Flavio Cobolli