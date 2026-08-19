Rafael Jodar - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-5)
| Denis Shapovalov
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Arthur Fils
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-2 (5-7, 6-4, 5-7)
| Flavio Cobolli
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (1-6, 6-4, 3-6)
| Flavio Cobolli
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Yannick Hanfmann
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery