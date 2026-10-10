Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 10 Permanencia Athletic Bilbao 8 6 13 Permanencia Rayo 8 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol 12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo 05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing 31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo

Últimos Resultados de Athletic