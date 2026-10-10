Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 8
| 6
|13
| Permanencia
| Rayo
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Peio Canales, Alex Berenguer, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|13/04/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Rayo
|01/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/05/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao