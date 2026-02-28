Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 28 febrero 2026 13:19
Seguir en

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Athletic este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Isi Palazon, Gerard Gumbau, Pathe Ciss; Ilias Akhomach, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Jesus Areso, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo
01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao
25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao
02/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP

Contador

Contenido patrocinado