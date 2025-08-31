Rayo Vallecano - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2025.
El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Barcelona este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|27/08/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Barcelona
|19/05/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Rayo
|25/11/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|26/04/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona