Rayo Vallecano - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 31 de agosto de 2025.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Barcelona este domingo a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona 19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo 25/11/2023 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 26/04/2023 LaLiga Rayo 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Barcelona.