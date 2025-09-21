Rayo Vallecano - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Alfonso Espino; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Mihailo Ristic, Yoel Lago; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Fran Beltran, Sergio Carreira, Hugo Alvarez, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|10/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Celta
|31/03/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Rayo
|11/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Celta
|11/03/2023
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe