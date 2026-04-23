Rayo Vallecano - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 23 abril 2026 15:03
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Madrid, 23 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Espanyol este jueves a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 1 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 82 32
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 32
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Getafe 44 32
12 Permanencia Espanyol 38 31
16 Permanencia Rayo 35 31
18 Descenso Alavés 33 32
19 Descenso Levante 29 31
20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alfonso Espino, Jorge de Frutos.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol
31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo
21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo

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