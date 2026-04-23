Rayo Vallecano - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Espanyol este jueves a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 1 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|12
| Permanencia
| Espanyol
| 38
| 31
|16
| Permanencia
| Rayo
| 35
| 31
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alfonso Espino, Jorge de Frutos.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Pol Lozano, Cyril Ngonge, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|04/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-4
| Espanyol
|31/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Rayo
|21/05/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo