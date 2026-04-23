Rayo Vallecano - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Espanyol este jueves a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 1 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Alfonso Espino.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla, Edu Exposito, Pol Lozano, Tyrhys Dolan; Kike Garcia, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol 31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo 21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Espanyol.