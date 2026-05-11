Rayo Vallecano - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 45 35 11 Permanencia Rayo 42 34 17 Permanencia Girona 38 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona 25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo 26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo 11/11/2023 LaLiga Rayo 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.