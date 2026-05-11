Rayo Vallecano - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|11
| Permanencia
| Rayo
| 42
| 34
|17
| Permanencia
| Girona
| 38
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos, Sergio Camello, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|26/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Girona
|25/09/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Rayo
|26/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Rayo
|11/11/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal