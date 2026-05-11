Rayo Vallecano - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 11 mayo 2026 20:17
Madrid, 11 de mayo de 2026.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Campo de Futbol de Vallecas ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Unai Lopez; Jorge de Frutos, Sergio Camello, Fran Perez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Fran Beltran, Axel Witsel, Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona
25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo
26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo
11/11/2023 LaLiga Rayo 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal

