Rayo Vallecano - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de enero de 2026.
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|15
| Permanencia
| Rayo
| 19
| 18
|17
| Permanencia
| Mallorca
| 18
| 18
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Marash Kumbulla; Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|20/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Rayo
|11/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Rayo
|30/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Mallorca
|04/06/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna