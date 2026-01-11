Rayo Vallecano - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Rayo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 11 enero 2026 9:01
Seguir en

Madrid, 11 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 29 19
15 Permanencia Rayo 19 18
17 Permanencia Mallorca 18 18
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Marash Kumbulla; Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo
11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo
30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca
04/06/2023 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna

Contador

Contenido patrocinado