Rayo Vallecano - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de enero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Getafe, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 15 Permanencia Rayo 19 18 17 Permanencia Mallorca 18 18 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Marash Kumbulla; Samu, Takuma Asano, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo 30/09/2023 LaLiga Rayo 2-2 Mallorca 04/06/2023 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.