Rayo Vallecano 0 - 1 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 18:46
Seguir en

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Butarque ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Gnangoro Bouare, Jorge de Frutos, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Pablo Ramon, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Pablo Garcia, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal
31/05/2026 LaLiga Racing 4-1 Cadiz
24/05/2026 LaLiga Malaga 1-1 Racing

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Sergio Canales saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Sergio Canales saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 73 %, Racing Santander: 27 %.

15' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 73 %, Racing Santander: 27 %.

15' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

14' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

14' Un remate de Andrei Ratiu es rechazado.

14' Un remate de Andrei Ratiu es rechazado.

14' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

14' Manu Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

13' Adria Pedrosa saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Adria Pedrosa saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

13' Alvaro Mantilla Racing Santander intercepta un centro dirigido al área.

13' Unai López lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

13' Unai López lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.

12' El árbitro pita tiro libre a Facundo Gonzalez (Racing Santander) por zancadillear a Sergio Camello.

12' El árbitro pita tiro libre a Facundo Gonzalez (Racing Santander) por zancadillear a Sergio Camello.

11' Jorge de Frutos es penalizado por empujar a Facundo Gonzalez

11' Jorge de Frutos es penalizado por empujar a Facundo Gonzalez

10' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

10' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Racing Santander: 28 %.

10' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Racing Santander: 28 %.

10' Facundo Gonzalez es penalizado por empujar a Adria Pedrosa

10' Facundo Gonzalez es penalizado por empujar a Adria Pedrosa

10' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

10' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

10' Sergio Canales saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

10' Sergio Canales saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

9' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

9' Florian Lejeune alivia la presión con un despeje.

9' Racing Santander inicia un contraataque.

9' Racing Santander inicia un contraataque.

9' Ivan Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Ivan Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Yassir Zabiri es penalizado por empujar a Florian Lejeune

8' Yassir Zabiri es penalizado por empujar a Florian Lejeune

8' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

8' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje.

8' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

8' Matteo Prati alivia la presión con un despeje.

7' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

7' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

7' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Se reanuda el partido.

6' Se reanuda el partido.

5' Manu está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

5' Manu está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

5' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

5' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Racing Santander: 28 %.

5' Posesión de balón: Rayo Vallecano: 72 %, Racing Santander: 28 %.

4' ¡G O O O O O O L! - ¡Tiro libre con efecto de Sergio Canales con la pierna izquierda al fondo de la red! ¡Gran ejecución!

4' ¡G O O O O O O L! - ¡Tiro libre con efecto de Sergio Canales con la pierna izquierda al fondo de la red! ¡Gran ejecución!

2' Tarjeta amarilla para Oscar Valentin por una dura entrada.

2' Tarjeta amarilla para Oscar Valentin por una dura entrada.

2' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Oscar Valentin sobre Yassir Zabiri.

2' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Oscar Valentin sobre Yassir Zabiri.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Butarque. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Butarque. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

Contador

Contenido patrocinado