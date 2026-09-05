Rayo Vallecano 0 - 1 Racing, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de septiembre de 2026.
El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Butarque ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Oscar Valentin, Gnangoro Bouare, Jorge de Frutos, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Pablo Ramon, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Pablo Garcia, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing