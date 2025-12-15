Rayo Vallecano - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: lunes, 15 diciembre 2025 20:16
Madrid, 15 de diciembre de 2025.

El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 3 - 5 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Alvaro Garcia, Oscar Valentin, Pathe Ciss, Pep Chavarria, Isi Palazon, Jorge de Frutos.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis
22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo
17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis
02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo
15/05/2023 LaLiga Betis 3-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca

