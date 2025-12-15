Rayo Vallecano - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 15 de diciembre de 2025.
El Rayo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Betis este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 3 - 5 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Alvaro Garcia, Oscar Valentin, Pathe Ciss, Pep Chavarria, Isi Palazon, Jorge de Frutos.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|22/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|17/03/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Betis
|02/09/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Rayo
|15/05/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca