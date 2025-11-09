Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Rayo - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 9 noviembre 2025 15:30

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Isi Palazon.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Brahim Diaz, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid
18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid
05/11/2023 LaLiga Real Madrid 0-0 Rayo
24/05/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid

