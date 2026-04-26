Rayo Vallecano - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

El Rayo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Real Sociedad este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 8 Permanencia Real Sociedad 42 32 12 Permanencia Rayo 38 32 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Jozhua Vertrouwd, Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Orri Oskarsson.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo 27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo 29/10/2023 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.