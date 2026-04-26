Rayo Vallecano - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El Rayo, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Real Sociedad este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 42
| 32
|12
| Permanencia
| Rayo
| 38
| 32
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Jozhua Vertrouwd, Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alfonso Espino, Alexandre Zurawski.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Orri Oskarsson.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|16/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|18/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Rayo
|27/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Rayo
|29/10/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna