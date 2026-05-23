Real Betis - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Levante este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 15 Permanencia Levante 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Adrian; Diego Llorente, Valentin Gomez, Hector Bellerin, Junior Firpo; Alvaro Fidalgo, Nelson Deossa, Antony, Rodrigo Riquelme, Isco, Juan Hernandez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Levante.