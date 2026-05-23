Real Betis - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Levante este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|15
| Permanencia
| Levante
| 42
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Adrian; Diego Llorente, Valentin Gomez, Hector Bellerin, Junior Firpo; Alvaro Fidalgo, Nelson Deossa, Antony, Rodrigo Riquelme, Isco, Juan Hernandez.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante