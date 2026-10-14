Real Betis - Oporto, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Oporto este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin
Onces iniciales confirmados
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Antony, Isco, Troy Parrott.
OPORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabriel Veiga; Andre Silva, Borja Sainz, Pepe.
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
Últimos Resultados de Oporto
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/09/2026
| Champions
| FC Porto
| 0-2
| Manchester City
|12/03/2024
| Champions
| Arsenal
| 5-2
| FC Porto
|21/02/2024
| Champions
| FC Porto
| 1-0
| Arsenal
|13/12/2023
| Champions
| FC Porto
| 5-3
| Shakhtar Donetsk
|28/11/2023
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| FC Porto