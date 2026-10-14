Real Betis - Oporto, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Betis - Oporto: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 20:01
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Madrid, 14 de octubre de 2026.

El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Oporto este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin

Onces iniciales confirmados


REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Antony, Isco, Troy Parrott.

OPORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabriel Veiga; Andre Silva, Borja Sainz, Pepe.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis

Últimos Resultados de Oporto

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions FC Porto 0-2 Manchester City
12/03/2024 Champions Arsenal 5-2 FC Porto
21/02/2024 Champions FC Porto 1-0 Arsenal
13/12/2023 Champions FC Porto 5-3 Shakhtar Donetsk
28/11/2023 Champions Barcelona 2-1 FC Porto
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