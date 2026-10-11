Real Betis - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Real Madrid 18 8 4 Champions Betis 16 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 8 14 Permanencia Osasuna 8 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Moi Gomez, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Asier Osambela, Ante Budimir.

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