Real Betis - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|14
| Permanencia
| Osasuna
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Moi Gomez, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Asier Osambela, Ante Budimir.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|19/10/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Betis
|05/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Betis
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe