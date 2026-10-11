Real Betis 0 - 0 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Moi Gomez, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Asier Osambela, Ante Budimir.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis 05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe

18:42 8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:42 8' Lucas Torro rechaza con éxito el disparo. 8' Lucas Torro rechaza con éxito el disparo. 18:42 8' Un remate de Juan Hernández es rechazado. 8' Un remate de Juan Hernández es rechazado. 18:42 8' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 8' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 18:42 8' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 8' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 18:41 7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:41 7' Real Betis intenta crear peligro. 7' Real Betis intenta crear peligro. 18:40 5' Posesión de balón: Real Betis: 85 %, Osasuna: 15 %. 5' Posesión de balón: Real Betis: 85 %, Osasuna: 15 %. 18:39 5' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 5' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área. 18:39 4' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:37 4' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 18:37 3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo. 18:36 2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. 18:36 2' Saque de portería para Osasuna. 2' Saque de portería para Osasuna. 18:35 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 18:35 1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol. 1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol. 18:35 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 1' Real Betis saca, y da comienzo el partido. 18:34 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 18:34 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 18:34 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.