Real Betis 0 - 0 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El Betis, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Isco, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Diego Rico, Unai Santos; Moi Gomez, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Asier Osambela, Ante Budimir.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna
19/10/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Betis
05/05/2024 LaLiga Osasuna 0-2 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe

8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Lucas Torro rechaza con éxito el disparo.

8' Lucas Torro rechaza con éxito el disparo.

8' Un remate de Juan Hernández es rechazado.

8' Un remate de Juan Hernández es rechazado.

8' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

8' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

8' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

8' Inigo Arguibide Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Real Betis intenta crear peligro.

7' Real Betis intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Real Betis: 85 %, Osasuna: 15 %.

5' Posesión de balón: Real Betis: 85 %, Osasuna: 15 %.

5' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

5' Lucas Torro Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

4' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

3' Real Betis saca de banda en su mitad del campo.

2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Saque de portería para Osasuna.

2' Saque de portería para Osasuna.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' Real Betis saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de La Cartuja. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

Contador

Contenido patrocinado