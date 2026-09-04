Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Real Madrid este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 3 3 Champions Atlético 7 3 4 Champions Alavés 7 3 5 Europa League Osasuna 7 3 6 Conference League Sevilla 6 3 7 Permanencia Betis 6 3 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis

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