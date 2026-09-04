Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El Betis, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante Real Madrid este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|3
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|4
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Osasuna
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Sevilla
| 6
| 3
|7
| Permanencia
| Betis
| 6
| 3
|18
| Descenso
| Rayo
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|01/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Real Madrid
|01/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Betis
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Betis
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|26/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid