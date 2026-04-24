Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo, Cedric Bakambu.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Brahim Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis 09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.