Real Betis - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 24 abril 2026 20:17
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Madrid, 24 de abril de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Real Madrid este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo, Cedric Bakambu.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Brahim Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid
01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis
25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis
09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid

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